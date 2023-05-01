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Brent petrolün varil fiyatı 79,66 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 10:34, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 10:26
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Brent petrolün varil fiyatı 79,66 dolar

Cuma günü 79,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,02 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin önceki hafta ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş ve mayıstan itibaren uygulamaya konulacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri etkili oldu.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın önderliğinde OPEC+ grubu ise ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Çin'de talep toparlanması yaşanan bir dönemde OPEC+ grubunun arz kesintisi kararı açıklaması da fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Yatırımcılar enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının potansiyel faiz artırımlarının ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğinden ve talebi azaltabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasağın kapsamından çıkardı.

28 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre, dost ülkeler, Rusya'nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağı kapsamından çıkarıldı.

Bu arada, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Nisan haftasında önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 591'de sabit kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 79,80 ile 80 dolar aralığının direnç, 79,24 ile 77,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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