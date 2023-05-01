Motorine indirim geliyor...
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 10:47, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 10:51
Motorinde indirim bekleniyor...
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor