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Motorine indirim geliyor...

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 10:47, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 10:51
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Motorine indirim geliyor...

Motorinde indirim bekleniyor...

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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