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Enkazdan çıkarılan yaşlı kadın konteyner kentte okuma yazma öğrendi

Malatyalı 77 yaşındaki depremzede Elmas Doğan:- "Okuma ve yazmayı öğrenmek hep hayalimdi, büyüklerimiz çocukken okutsalardı öğrenirdim ve bir şeyler olurdum. Konteyner kentte okuma yazma nasip oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 11:22, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 11:23
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Enkazdan çıkarılan yaşlı kadın konteyner kentte okuma yazma öğrendi

- - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da bir bölümü yıkılan evinin enkazından çıkartılan 77 yaşındaki Elmas Doğan, kaldığı konteyner kentte okuryazar oldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır yaşayan 2 çocuk annesi, 4 torun sahibi Doğan, 6 Şubat'taki depremlerde evinin yıkılan bölümünün altında kaldı.

Komşularının yardımıyla enkazdan çıkartılan Doğan, çocuklarıyla bir süre çadırda kaldıktan sonra Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

Burada Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezince açılan okuma yazma ve Kur'an kursuna katılan Doğan, usta öğretici ve öğretmenlerin yardımıyla okuma yazma öğrendi.

Afetzede kadın, kursta hem depremin acı hatıralarını silmeye çalışıyor hem de ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Çok mutluyum"

Elmas Doğan, AA muhabirine, deprem felaketinin etkisinden kurtulmanın çok zor olduğunu belirterek, konteyner kentte yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

Konteyner kentte okuma yazma kursuna katıldığını ifade eden Doğan, "Okuma yazma çok güzel duygu. Okumanın yaşı yok. Depremlerde evimiz kullanılamaz hale geldi, bayağı hasar gördü. Bir süre çadırda kaldık. 1 aydan fazladır konteyner kentte yaşıyoruz. Sabah Kur'an, öğlen okuma yazma kursuna katılıyorum. Okuma yazma öğrendim, çok mutluyum." dedi.

Kursları hiç aksatmadığını, burada yaşanan depremin acı hatıralarını üzerinden atmaya çalıştığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Bu kurslar depremzedelere çok iyi geldi, okuma yazma öğrenerek stresimizi atıyoruz. Yaşadığımız deprem psikolojisini unutmaya çalışıyoruz. Burada benden yaşlısı yok, 77 yaşındayım. Okuma ve yazmayı öğrenmek hep hayalimdi, büyüklerimiz çocukken okutsalardı öğrenirdim ve bir şeyler olurdum. Konteyner kentte okuma yazma nasip oldu."

Doğan, kendini geliştirip okuma yazmayı ilerletmek için çaba göstereceğini belirterek, devletin sağladığı imkanlardan dolayı hem yetkililere hem de usta öğreticilere teşekkür etti.

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