Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki kasten yaralama olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, ev sahibi M.Y'nin, kiracısı A.A. ile görüşmek için evine gittiği belirlendi.

Kira meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tarafından darp edilen M.Y, hastanede tedavi altına alındı.

"Kasten yaralama" suçundan 29 Nisan'da gözaltına alınan A.A, dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.