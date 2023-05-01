Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kuruluna katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 Şubat depremleri) Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz."