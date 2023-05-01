'Staj ve çıraklık mağdurları EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacak'

Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Togg'da teslimatlar başladı
Togg'da teslimatlar başladı
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Staj ve çıraklık mağdurları EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacak'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 14:28, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 14:30
Yazdır
'Staj ve çıraklık mağdurları EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacak'

Destici, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin bölünmesi için ABD, AB, emperyalizm ve teröristlerin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı yapıldığını" ileri süren Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e de milliyetçi bir partinin genel başkanı olarak bu masada bulunduğu gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, "Gerçek bir milliyetçi, kendi sondaj gemilerimizle, kendi denizlerimizde, Karadeniz'de, Sakarya gaz sahamızda bulduğumuz ve bugün milletimizin kullanımına sunulan gaz için 'Acaba gerçekten çıktı mı? Yoksa Rusya'dan mı gönderildi?' der mi? Demez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gazın ücretsiz kullanımıyla ilgili verdiği müjdelere işaret eden Destici, "Sana da bedava Akşener. Kılıçdaroğlu'na da bedava. Babacan'a da bedava. Davutoğlu'na da bedava. Karamollaoğlu'na da bedava. Ancak, yedili masadaki ortağınızın uzantısı olan PKK'ya, YPG'ye, terör örgütlerine yok. Onlara İHA, SİHA, onlara akıllı bomba, onlara roket." ifadelerini kullandı.

- "Diğer sözleşmeliler de kadroya geçecek"

Çıkarılan yasa ile emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözüldüğünü, binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya alındığını hatırlatan Destici, "14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurları da emeklilik hakkına kavuşacak. Diğer sözleşmeliler de kadroya geçecek. Birinci derecedeki herkesin 3600'e (ek gösterge) hak kazanması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Cumhur İttifakı yaptı, yine yapacak." dedi.

Destici, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine destek verilmesini istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber