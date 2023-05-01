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Adana'da bir kişi eski kayınvalidesi ve baldızını öldürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eski kayınvalidesi ve baldızını tabancayla öldüren, eski kaynının eşini de yaralayan kişi intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 14:52, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 14:53
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Adana'da bir kişi eski kayınvalidesi ve baldızını öldürdü

Akkuyu Mahallesi'nde Uğur D, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Rahime D'nin yaşadığı annesi Şerife Yıldız'ın evine gitti.

Uğur D, evin avlusunda yufka ekmek hazırlayan eski kayınvalidesi Şerife ve doktor olduğu öğrenilen kızı Sümeyye Yıldız ile gelini Cennet Yıldız'a tabancayla ateş etti. Saldırı sırasında Rahime D. ise bölgeden uzaklaşarak kurtuldu.

Daha sonra Uğur D, aynı tabancayla intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı haber alarak eve gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, İncirlik Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı belirtilen doktor Sümeyye Yıldız'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

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