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Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı

Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan İngiliz yamaç paraşütü pilotu tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 14:55, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 15:43
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Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki kazada yaralanan İngiliz paraşüt pilotu Thomas Aitken (45), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Aitken, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Babadağ'ın 1700 metre pistinden dün milli paraşütçüler Andaç Ünsal (45) ile Orkut Baysal (39) tandem (ikili) uçuş yapmış, aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirmişti. İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düşmüştü. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı paraşütçülerden Baysal kurtarılamamıştı.

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