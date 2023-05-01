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'3,8 km'den oluşan Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresi 15 tünelle, 2,1 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek'

"43,8 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresi 15 tünelle, 2,1 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek. Proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 15:20, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 15:48
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'3,8 km'den oluşan Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresi 15 tünelle, 2,1 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu projesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafiğin ayrılacağını bildirdi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu için Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, milletin iktidara taşıdığı günden bu yana hükümet olarak, emekçilerin ve tüm çalışan kesimin yanında olduklarını söyledi.

İşçi ve emekçi herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri olarak, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük, sahiplendik. Aynı güçle sahiplenmeye de devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, geçen hafta önemli projelerle dolu yoğun bir mesai harcadıklarını, Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nın 18 kilometresini tamamladıklarını, bu yıl içerisinde de sahil yolu bağlantısının sağlanacağını belirtti.

Ankara-Sivas hızlı tren hattının hizmete girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, "Binlerce vatandaşımız oradaydı. Bu kıymetli eserimizi coşkuyla karşıladılar, bizleri gururlandırdılar. Milletimizin bu heyecanı, coşkusu, desteği oldukça bizim enerjimiz asla bitmez. Yorulmadan, doğru adımlarla Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürürüz." diye konuştu.

- "Şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak"

Karaismailoğlu, Trabzon'daki şehir içi ve transit trafiği düzenlemek için projelendirilen güney çevre yolunun toplamda 43,8 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, 31 metre genişliğinde ve bölünmüş yol standartlarında inşa edilecek yolun Trabzon şehir merkezini güneyden çevreleyeceğini aktardı.

Üç kısım halinde inşa edecekleri çevre yolunun ilk aşamada 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci etabında yapım çalışmalarına başladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, su bilgileri verdi:

"Bu ilk kısım Akçakale'den ayrılıp mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü kavşağından devam edecek. Birinci etabın toplam uzunluğu 14,5 kilometre olan 7 çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda 7 viyadük bulunuyor. Özetle 43,8 kilometreden oluşan güney çevre yolunun 35,8 kilometresi 15 tünelle, 2,1 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek. Proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek sahil kesimindeki yoğunluk ortadan kalkacak."

Trabzon'a yapılan yatırımlarla kentin adeta Karadeniz'in parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, üniversitesi, limanı, uluslararası havalimanı, serbest bölgesi ve turizm potansiyeli ile kentin aydınlık bir geleceğe doğru adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Güney Çevre Yoluyla ilgili malum çevrelerin "Çamur at, izi kalır." formülü işletmeye çalıştığını ifade ederek, "İftira siyasetlerinden vazgeçmiyorlar. Bakın siyaset ve hizmet yarışında eleştiri, tenkit önemlidir. Bu nedenle muhalefet partileri, ülkelerin gelişimi için son derece kıymetli bir işleve sahiptirler. Ancak burada, nezaket ve ahlak dışında aşılmaması zorunlu görülen önemli kural da milli menfaatlerdir. Ama maalesef yıllardır tecrübe ediyoruz ki muhalefet ve kendilerini onların taşeronu olarak konumlamış bazı medya organları ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya soyunmuş durumdalar." ifadelerini kullandı.

- "Biz ülkemize umut olduk, milletimizin de bize güveni bitmez"

Vatanın ve milletin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir zihniyet olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ama unuttukları bir şey var ki 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti'mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. AK Parti'nin icraatları da milletine hizmetleri de bitmez. Biz ülkemize umut olduk, milletimizin de bize güveni bitmez. Sizler CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Taş üstüne taş koyduklarını gördünüz mü? Muhalefetin 'Çamur at, izi kalsın.' yaklaşımıyla uzun süredir yürüttükleri karalama kampanyaları bizi bugüne kadar değil durdurmak, yavaşlatamadı bile. Bundan sonra da amaçlarına ulaşamayacaklar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar istihdamın, üretimin, ulaşımın, ticaretin önünü kesmelerine ve en önemlisi gençlerimizin geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin dünü gibi yarınını da birlikte inşa edeceklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyeceğiz. 14 Mayıs'ta ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya bu aziz millete bir lider seçeceğiz. Ya teröristlerin desteklediğini seçeceğiz ya teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Ya Avrupa Birliği'nden aferin almayı marifet sayanları seçeceğiz ya bu milletin duasını ve alkışını almayı en büyük paye gören Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını seçeceğiz. Ya çağdaş manda kurumu IMF'den talimat alanları seçeceğiz ya 'Tam bağımsız Türkiye.' diyenleri seçeceğiz. Ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi nice dev eserleri engellemeye çalışanları seçeceğiz ya dünyayı Türkiye'ye bağlayan eser fırtınası estiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Ya milletin değerlerini hiçe sayanları seçeceğiz ya Ayasofya'yı yeniden özgür kılanları seçeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle butona basarak projenin temel atımını gerçekleştirdi.

Temel atma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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