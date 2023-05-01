'Sandıkları öyle bir dolduracağız ki bu dağdakilerin, sesi soluğu bir daha çıkmayacak'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sandıkları öyle bir dolduracağız ki bu dağdakilerin, bayırdakilerin, ovadakilerin sesi soluğu bir daha çıkmayacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kırşehir'e gelen Yıldırım, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ı makamında ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçedeki spor salonunda partililerle buluşan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin önemli olduğunu vurguladı.

Seçimle Türkiye'den daha çok başka memleketlerin, ABD'nin, Avrupa'nın ilgilendiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunların oyu yok ama bunların kafasında planları var. Plan ne? Tayyip Erdoğan gidecek biz Türkiye'ye çökeceğiz. Kaman buna izin verir mi? O halde 14 Mayıs'ta bunlara gününü gösterme zamanı geliyor. İlk defa bu seçimlerde terör örgütleri de taraf oldu. Bu seçimde 'karşı ittifaktaki adaylar, ortaklar kazansın' diye terör örgütleri gece gündüz açıklama yapıyor. PKK'sı, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, cümlesi, '14 Mayıs seçimleri olsun, Recep Tayyip Erdoğan insin, biz de bu topraklar üzerinde yarım kalan yüz yıllık hesabı görelim...' İşte gün bugün kardeşlerim. Bunlara günlerini gösterecek miyiz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır milletin dertleriyle dertlendiğini ve Türkiye'nin sorunlarını vatandaşların torunlarına bırakmadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sandıkları öyle bir dolduracağız ki bu dağdakilerin, bayırdakilerin, ovadakilerin sesi soluğu bir daha çıkmayacak. Eğer bunu yapmazsak şehitlerimiz bizden razı gelmez, ruhlarını incitiriz. 40 bin şehidimiz var kardeşlerim. Bu şehitlerimize karşı mahcubiyet yaşatmayın. 15 Temmuz'da 251 kardeşimizi şehit verdik. Onların haklarının helal olması için onların rızasını almak için 14 Mayıs'ta ülkemiz üzerinde plan yapanların planlarını başlarına geçirmek hepimizin boynunun borcu olsun."

Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu savunan Yıldırım, birçok yeni projelerinin olduğunu ve seçimin ardından bunları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.