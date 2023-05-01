Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz."

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız."

"Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz."

"Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız."

"Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz"

"Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir."

"Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz."

"Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız."

"Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek."

"(Milli Muharip Uçak KAAN) Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak."