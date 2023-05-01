Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesinde detaylar ortaya çıktı
MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 16:38, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 16:39
MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.