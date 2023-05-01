Bakan Soylu: Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladık

Tokat'ta miting düzenleyen İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, "6 yıl önce Ankara'dan Şırnak'a gittik. Dediler ki 'orada Türkiye'nin Kandil'i diye tabir edilen Kato Dağı var, orada teröristler var, oradan bütün Türkiye'ye zehir saçıyorlar' dediler. İlk önce oranın kalbine girmemiz gerekiyordu. Şırnak'a gittiğimizde bir generalimizle Kato Dağı'na gidelim dedim. Etrafımızdakiler dedi ki 'orada teröristler var, tehlikeli olur' dediler. Eğer biz teröristlerle mücadele eden kahramanlarımızın yanında olmazsak, onlarla omuz omuza olmazsak Cumhurbaşkanımızın yüzüne nasıl bakarız. Biz rahmetli Aydoğan Aydın paşayla beraber helikoptere bindik, Kato Dağı'nın tepesine indik. Evlatlarımızla beraber olduk. Bir helikopter kazasında Aydoğan Aydın paşa şehit oldu. Bizim kahraman şehidimiz oldu. O Kato Dağı'na indiğimizde teröristler vardı, binlerce metre mağara vardı. Şimdi al yıldızlı bayrak ve Ezan-ı Muhammediye var. Şimdi o Kato Dağı'nın hemen yanında Gabar Dağı'nda ne bulduk biliyor musunuz? Petrol bulduk. Tam altı aydır, şehidimiz Esma Çevik o kuyuların yollarını yaparken el yapımı bir patlatıcıyı imha ederken şehit oldu. O kuyulara ve o bölgeye Esma Çevik adını verdik. Şehidimizin bereketi ve duasıyla beraber orası bereketlendi. Kıymetli hemşehrilerim, 5 gün önce oradan bir müjde daha geldi, gerçi Bay Bay Kemal bunlara üzülüyor biliyorsunuz. Yanındaki onun masasına 'kumar masası' dedi. Müjde geldi, Gabar Dağı'ndan gelen müjde ne biliyor musun? Gabar Dağı'nı çok takip ediyorduk, hemen Şırnak Valimiz ve TPAO Genel Müdürü, Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç kırıyordu makine çok sert yere dayanmıştı ama orayı deştiler ve Suudi Arabistan kalitesinde ve Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladık. Terör bitti, ülkemize bolluk geliyor, bereket geliyor" dedi.