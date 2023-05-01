Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da bitecek yüzde 25 kira artış oranı sınırlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum katıldığı televizyon programında, "Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin" dedi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Kira artışı ile ilgili geçtiğimiz yıl salgın sürecinin etkileri ile hem tedarik zincirinde hem maliyetlerde artış oldu. Birçok sektör dünyada üretimi durdurdu. Dünya ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyonu yaşadı ve arz talep dengesi bozuldu. Her yıl 600 bin yeni konut yapılır bunun yüzde 8-10'nu kamu yapar. Bir taraftan arzı artırdık diğer taraftan da kiracı kardeşlerimizi koruyabilmek için artış sınırını yüzde 25 olarak belirledik. Haziran ayı ile enflasyon düşüşe geçecek. Vatandaşımızı da mağdur etmemiş olacağız.

"14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecek"

Artış sınırını Temmuz ayına kadar getirmiştik. Vatandaşımızı hiçbir zaman çaresiz bırakmadık. Bütün sektörlere destek olduk. Bundan sonraki süreçte de hem ev sahiplerine hem kiracılara bu destekler olacak. İstikrar ortamı çok önemlidir. 21 yıldır bu ülkede hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırım yapılması bu güven ikliminden kaynaklanmıştır. 14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecektir.

Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin. Bu süreç geçici, piyasa oturacak. Belli desteklerimizi muafiyetlerimizi verdik. Piyasa normale dönecektir.

"Süreci liyakatli yürütürseniz her şey yapılabilir"

İlk evim, ilk iş yerim, ilk arsam projesinde 50 bininin inşaatını çıktık. Biz güçlü bir devletiz. Süreci liyakatli yürütürseniz her şey yapılabilir. Elazığ'da deprem oldu, salgının başladığı ilk zamanlardı; ve orada hızlı bir şekilde inşa sürecine girdik. Ardından seller oldu. Kastamonu, Rize, Trabzon'da. Hemen ardından İzmir'de deprem oldu. İnsanlarımızın sokağa çıkamadığı günlerde biz vatandaşlarımıza sözümüzü yerine getirdik. Şimdi hem kentsel dönüşüm şantiyemiz hem sosyal konutlarımız devam etti.

Şimdi geldiğimiz süreçte 11 ilimizde deprem sebebi ile acı günü yaşadık. İlk andan itibaren devlet millet el ele verdik. Orada herkes vardı. 81 ilden kardeşimiz vardı. Herkes orada afetzede kardeşlerimiz için mücadele verdi. Bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konutlarımızın sözleşmelerini yaptık ve 46 günde temelleri attık. Şu an 125 bin konut rakamındayız."