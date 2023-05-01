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İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46

İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre, nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,57, yıllık enflasyon yüzde 62,46 olarak ölçüldü. Nisan ayında giyim harcamaları artışı yüzde 29 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 18:48, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 18:50
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İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

2023 Nisan ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,57, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,14 oranında arttı.

2022 Nisan ayına göre 2023 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 62,46, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 70,58 olarak gerçekleşti.

Nisan 2023'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında ise yüzde 29,04, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 11,97, Gıda Harcamalarında yüzde 3,87, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,32, Konut Harcamalarında yüzde 1,68, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,32, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,64, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,24 artış izlendi.

Nisan 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 16,25, Mensucat Grubunda yüzde 3,35, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,96, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,76, Madenler Grubunda yüzde 0,61 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -10,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde -1,10 azalış kaydedildi.

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