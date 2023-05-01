Karaismailoğlu: 14 Mayıs bir dönüm noktası bir de hesaplaşma vakti

Akçaabat ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları yatırım ve projelerle birlikte insanların hayatına değer ve konfor kattıklarını söyledi.

Türkiye'de son 21 yılda 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarına değinen Karaismailoğlu, "Aramızda bizden farklı düşünenler olabilir ama bu iş memleket meselesi. Çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Bunlar daha öncede yapılabilirdi sonuçta, Türkiye aynı Türkiye. İnsanlarımız, değerlerimiz, zenginliklerimiz aynı ama bakın bir zihniyet dönüşümü olduğu zaman nasıl faydalı işler üretilebiliyor." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde her yıl 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlandığına dikkati çekerek, kazaların ise yüzde 82 oranında azaldığını vurguladı.

Türkiye'nin devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirten Karaismailoğlu, "O yüzden vatandaşa hizmet önceliği, o yüzden eser ve hizmet siyaseti diyoruz. İnşallah bunun kesintiye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Bir tarafta bu kadar iş yapan, vatanını, milletini seven ve Türkiye'yi dünyanın lider ülkeleri arasında söz sahibi haline getiren sayın cumhurbaşkanımızın lider kadroları var. Bir tarafta da bakıyorsunuz maalesef iktidara gelmek için bütün odaklarla iş birliği yapan bir ittifak var." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hayata geçirilen projelerin ve yatırımların huzur ile güvenin olduğu ortamlarda konuşulabileceğine işaret ederek, Akçaabat'ta daha konforlu ve kaliteli bir sanayi sitesi yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin önemli ölçüde alt yapısını tamamladığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Bir de hesaplaşma vaktidir. O yüzden bugüne kadar yapılmış olanlar, kazanmış olduklarımız ve bundan sonraki hedeflerimiz Türkiye'yi uçuracaktır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de toplam ihracat miktarı 25 milyar dolardı. Biz geçen ay sadece 25 milyar doları bir ayda yaptık. üstelik ihracatın yüzde 10'unun deprem bölgesinde olmasına rağmen. Cumhurbaşkanımız hedef verdi tam 1 trilyon dolar. Onun içinde Trabzon'unda büyümesi lazım. Yeni ve daha steril ortamlarda daha büyük işler yapacaksınız. Kazandığınız paralarla üretime destek olup istihdamı artıracaksınız."

Daha sonra ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde partisinin seçim irtibat ofisinin açılışını yapan Bakan Karaismailoğlu, seçimlere kısa bir süre kaldığını ve herkesle kucaklaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'yi karıştırmaya talip olanların bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün Türkiye düşmanları Tayyip Erdoğan'ın karşısında birleşmiş. Bunu görmemiz ve göstermemiz lazım. Bizim hedeflerimiz büyük arkadaşlar. Dünya'nın lider ülkesinden bahsediyoruz, hedef koyuyoruz. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktan bahsediyoruz, 1 trilyon dolarlık ihracattan bahsediyoruz ama alternatife bir bakın. Türkiye'yi karıştırmaktan, ne yazık ki bu ülkede terörle bağlantılı olanların bakanlığının konuşulduğu günlere geldik. Biz çok bedeller ödedik. Bundan sonra bedeller ödeyemeyiz. O yüzden bunun hesabını sandıkta vereceksiniz."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından partisinin irtibat ofisinin açılışını yaparak vatandaşlarla sohbet etti.