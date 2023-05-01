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AK Parti seçim aracına saldıran şahsa polis müdahale etti

Eskişehir'de AK Parti seçim aracına saldıran bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 19:33, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 19:34
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AK Parti seçim aracına saldıran şahsa polis müdahale etti

Olay, Odunpazarı ilçesi 2 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, cadde üzerinde bulunan giydirilmiş AK Parti seçim minibüsüne saldırdı. Çevreden geçen vatandaşların uyarısı üzerine küfürler etmeye başlayan şahsa, polis ekipleri müdahale etti. Kendisine müdahale ederek sakinleştirmeye çalışan polislere de küfür ve tehditler savuran şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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