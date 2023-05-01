Memurlar ne istiyor?

İlandır

1 Mayıs; işçinin, memurun, tüm çalışanların Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuk olduğu Memur-Sen 7. Genel Kurulunda ifade ettiği gibi en düşük memur maaşı olan yaklaşık 12 bin TL düzeyinde bir maaşla memurların önemli bir kısmı geçinmeye çalışıyorlar.

Büyükşehirlerimizdeki ve diğer şehirlerimizdeki, mühendislerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, SGK çalışanlarımız ve diğer memurlarımız aldıkları maaşla kiralarını ve faturalarını ödemekte zorlanıyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan , Sendikamıza iletilen, Devlet Memurlarının nefes almasını sağlayacak ve yaralarına bir nebze merhem olacak aşağıdaki düzenlemelerin Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesini arz ediyoruz.

Genel Talepler;

Memurlarımıza seyyanen ek zam ve refah payı verilmesi,

1. Dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi,

Çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi adına acilen "eşel mobil" sistemine geçilmeli ve enflasyon farkları her ay maaşlara yansıtılmalı,

Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

Memurlarımıza da dini bayramlar öncesinde ikramiye verilmesi,

Memurlara yönelik, 2023 yılı için saati 5,40 TL olan fazla mesai ücretinin güncellenerek 4857 Sayılı İş Kanununda değerlendirilen unsurlara göre yeniden belirlenmesi

Deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının ekonomik yönden desteklenmesi,

Memur maaş sisteminin sadeleştirilerek 2008 sonrası göreve başlayan memurları da kapsayacak şekilde, tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun tümü emekliliğe yansıyan, en düşük yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş almalarının sağlanması,

Seyyanen artış yapılarak 6.787,99 TL olan taban aylığının makul bir seviyeye yükseltilmesi,



SGK Personeli Talepler;

Ek ödeme oranlarında artış sağlanması,

Sosyal Sigorta Uzmanı ve Yardımcısı kadrolarının ihdas edilmesi,

Memurların özlüğünde kaydadeğer bir tutarı oluşturan ve Anayasa Mahkemesi tarafından bir takım hükümleri iptal edilen 666 sayılı KHK ile yaşanılan hak kayıplarının telafisi,

Sosyal Güvenlik Tazminatı verilmesi,

Unvanların önüne "Sosyal Güvenlik ibaresinin eklenmesi,

EYT sürecinde yorgun düşen personele kayıplarını telafi eden düzeyde ikramiye verilmesi,

Belirli bir kontenjan dahilinde gerekli şartları taşıyan personele yönelik Kurum içinden Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Uzmanı sınavına katılabilme olanağının sağlanması



Kamu Mühendisleri Talepler;



Kamuda çalışan tüm mühendisler için "Teknik Sorumluluk Tazminatı" adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalem-

inin oluşturulmasını

Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen hakim-savcı, doktor gibi mesleklerin gelir seviyesine çıkarılmasını

Mühendislik Meslek Kanunu İstiyor "Mühendislik Meslek Kanunu" çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesini, bilgi ve tecrübenin

ödüllendirilmesini

Tüm kazanımların emekliliğe de yansıtılmasını ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin yapılmasını

Adalet Bakanlığı Personeli talepler;



Adalet hizmetleri tazminatının eşit biçimde uygulanmasını,

Fazla mesai için saat sınırlaması olmaması ve mesai saat ücretinin artırılmasını.

Unvan değişikliği sınavlarında kadro sayılarının artırılması ve eğitim durumlarına göre öncelik sağlanarak gerçekleştirilmesini.

81 ilde Ulaşım ödeneğinin verilmesini

Yıpranma payı verilmesini

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlanları talepler;

Merkez ve Taşra ayrımının kaldırılması

İnceleme Yetkisi verilmesini

Görev tanımının yapılması

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli talepler;

Spor Uzmanı, Spor Eğitim Uzmanı ve Uzman pozisyonunda görev yapanlar için, Sportif Eğitim Uzmanı kadrosuna geçirilmesi

Yurt Yönetim Personeli pozisyonunda görev yapan kamu görevlilerine Yurt Yönetim Uzmanı kadrosu verilmesi

Yurt Yönetim Memurlarının nöbet ücretlerinin ek ders karşılığı şeklinde ödenmesi

Atama Beklentileri;

Öğretmenlerimiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını olacak 100 bin öğretmen ataması

Sosyal Güvenlik bölümü mezunları , Sosyal Güvenlik Kurumunda en az 5000 atama bekliyorlar.



Büro Ailesi Sendikası (BAL SEN)