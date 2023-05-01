Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu

Genel Başkan Ali Yalçın Genel Sekreter Mahmut Faruk Doğan Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma) Levent Uslu Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Hüseyin Öztürk Genel Başkan Yardımcısı (Toplu Sözleşme ve Mevzuat) Hacı Bayram Tonbul Genel Başkan Yardımcısı (Hukuki İşler) Soner Can Tufanoğlu Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim) Ali Yıldız Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) Ramazan Çakırcı Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler) Hamza Öksüz Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler) Ahmet Gök

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