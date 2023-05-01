20 yıl öncesi ile günümüzü kıyaslayan video ilgi gördü

Sosyal Medya'da ilgi gören videoda; komadaki hastanın 20 yıl sonra uyanmasıyla iki tarih arasındaki değişime dikkat çekildi.

Videoda hastanelerden para alınmaması, su sorununun çözülmesi, başörtü sorununun çözülmesi ve yerli otomobil TOGG'un yapılması gibi icraatlara yer verildi.