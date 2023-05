Bakan Kurum: İstanbul'un yarınını değiştirecek yüzyılın dönüşümünü başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kartal'da Orhantepe Mahallesi Çınar Caddesi'nde halka seslendi ve ardından Zeytinburnu Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nde TOKİ şantiyesindeki işçiler ile akşam yemeğine katıldı. Bakan Kurum'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Bakan Kurum yemek sonrası şantiyeyi ziyaret etti, TOKİ personeline Togg'un anahtarlarını verdi, personel şantiye alanın da tur attı.

"İstanbul'un yarınını değiştirecek yüzyılın dönüşümünü başlattık"

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde halka seslenen Bakan Kurum, "İstanbul bizim ruhumuz, canımız, aşkımız. Aziz İstanbul'umuza, Sultan Fatih'in torunlarına, Eyüp Sultan'ın komşularına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şereftir, onurdur, gururdur. Şimdi İstanbul'un yarınını değiştirecek yüzyılın dönüşümünü başlattık. Evlatlarımızın istikbali için İstanbul'da riskli 1,5 milyon yapıyı yenilemek üzere Gaziosmanpaşa'dan ilk temellerimizi attık. Siz kıymetli kardeşlerimle el birliğiyle kentsel dönüşümü yürütelim dedik. Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattık. Böylece yeni yapacağımız konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Şu ana kadar İstanbul'da kaç başvuru aldık biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayayım da TOKİ'ye dil uzatan Kemal Kılıçdaroğlu milletin devletine olan itimadını, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini Kartal'dan bir daha duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 413 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Bu, daha şimdiden 1,6 milyon kardeşimizin hayatı değişmeye başladı demektir" dedi.

"TOKİ, 1984-2002 arasında 18 yılda sadece 43 bin konut yaptı"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Son dönemde bakıyoruz, bugüne kadar TOKİ'nin adını hiçbir zaman hayırlı bir şekilde anmayanlar, sürekli küçümseyenler, bugün TOKİ'yi dillerinden düşürmüyorlar. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü depremlerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Orada 143 bin konutta yaşayan yaklaşık 600 bin vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış TOKİ başka işlerle uğraşıyor diyor. TOKİ başka ne işle uğraşıyormuş Kılıçdaroğlu cevap versin desek, inanın veremez. TOKİ, 1984-2002 arasında 18 yılda sadece 43 bin konut yaptı. Ne demişler, 'at sahibine göre kişner' Son 21 yılda TOKİ kaç konut yaptı, tam 1 milyon 200 bin. Okullardan aile sağlık merkezlerine, üniversite kampüslerinden spor komplekslerine kadar 37 bin de sosyal donatı inşa etti. 81 ilimize milyonlarca metrekare millet bahçesi kazandırdı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorum. 5 yıldır Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyükşehir belediyeleri sizde, peki kaç konut inşaatı başlattınız? Mesela, Kartal'da kaç konut inşa ettiniz? Bunlar üretemez ancak boş vaatler sunar" diye konuştu.

"Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü gönülden tebrik ediyorum''

TOKİ şantiye personeliyle akşam yemeğinde konuşan Bakan Kurum, "Sizleri tüm İstanbullu hemşerilerimi, her bir emekçi kardeşimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben sözlerimin hemen başında, bugün TOKİ'mizin, İller Bankamızın, tüm birimlerimizin binlerce şantiyesinde; sıcak yuvalar bir an önce bitsin, millet bahçelerimizde bir an önce yavrularımız koşsun diye gece gündüz çalışan, kendi evlerinden, yavrularından fedakarlık eden tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde bugün; alın teriyle, emeğiyle evine ekmek götüren sizlerin, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü gönülden tebrik ediyorum. Bugün yaptığımız dev eserlerin gizli kahramanları işçi kardeşlerimizdir, sizlersiniz. İstanbul'da 1.5 milyon yeni yuvayı yapacak olan depremden etkilenen 11 ilimizdeki 650 bin konutu yapan gizli kahramanlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Şu anda bulunduğumuz ve sizlerin emek emek yeniden inşa ettiği Abdi İpekçi Spor Salonumuz nice başarılara imza atmış, nice zaferlere şahit olmuş, nice tarihi anlara tanıklık etmiş bir yerdir. Açıldığı 1989 yılından itibaren sayısız başarılı organizasyona ev sahipliği yapmış, yüzlerce basketbol yıldızının parkesinde ter döktüğü ve en önemlisi de milletimizin gururu 12 Dev Adam'ın müsabakalarının yapıldığı bir merkezdir'' dedi.

"Kardeşlerimiz emeği ile alın teriyle buradaki şantiyemizin ilerlemesi adına her türlü fedakarlığı yapıyorlar"

Akşam yemeğinin ardından TOKİ personeliyle şantiyeyi dolaşan Kurum, "1 Mayıs'ta emekçilerimizin, kardeşlerimizin, mesai arkadaşlarımızın bayramını kutlarım. Şimdi de şantiyemizi inceliyoruz. Tabii Abdi İpekçi Spor Salonu'muz geçmişte bir çok başarılara imza atmış, Türk sporcularımızı yetiştiren burada milli takımlarımızın, kulüp takımlarımızın nice başarılara, şampiyonluklara imza attığı bir yerimiz. Bu çerçevede buranın yenilenmesi daha güzel, daha modern depreme karşı dayanıklı tesis olması için Sayın Cumhurbaşkanımız Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yenilenmesi noktasında bir proje yapılması talimatını verdiler. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla birlikte bir çalışma başlattık. Bu çalışma çerçevesinde Türk sporu adına, Türk sporcusunun geleceği adına çok önemli bir tesisin yapılması başladı. TOKİ Başkanlığı'mız eliyle inşaat sürecini başlattığımız 10 bin kişi kapasiteli büyük salonuyla 3 tane 3'er bin kişi kapasiteli antrenman sahalarıyla, yine bin kapasiteli milli takımımızın antrenman yapacağı sahası, otelleri, alışveriş alanları, buradaki yeşil alanları ile birlikte Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza değer katacak bir projenin inşa süreci gece gündüz devam etmekte. Burada görmüş olduğunuz kaba inşaatlarımız tamamlanmak üzere ve en kısa zamanda çatımızı kapatacağız. Önümüzdeki yıl Şubat ayında Abdi İpekçi Spor Salonu'muzu en yeni haliyle en modern haliyle Türk sporunun dünyaya her türlü bu manada tesis olarak meydan okuyabileceği burada nice başarılara imza atabileceğimiz bir tesise kavuşmuş olacağız. Ekiplerimiz burada gece gündüz çalışıyorlar. Kardeşlerimiz emeği ile alın teriyle burada ki şantiyemizin ilerlemesi adına her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Hatırlayacaksınız Türk sporu için Türk sporumuzun gençliği için gençlerimiz için böyle güzide bir eseri İstanbul'a kazandırmak için yola çıkmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buranın imar planına aykırı olduğunu ve türlü türlü bahaneler öne sürerek burada ki inşaatın ilerlemesi adına elinden geleni yapmıştı. Üstüne düşen vazifeleri, görevleri olan işleri alt yapı işlerini de yapmamıştır. Şantiyemizi mühürlemiş, işin gecikmesi adına elinden gelen her türlü gayreti göstermiştir. Tabii biz hem Abdi İpekçi Spor Salonumuza hem de milletimiz, gençliğimiz yararına faydasına her işte olduğu gibi onlara pabuç bırakmadık. Yapılması gereken işleri arkadaşlarımızla bu konuda imar planında, imar yönetmeliğine uygun bir şekilde sürecimizi yürüttük. Bugün İstanbul'un gençliğine çok güzel bir tesisi kazandırmak için ekip arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Ben burada çalışan bütün ekiplerimize, işçimize, mimarlarımıza, mühendislerimize Zeytinburnu Belediyemize ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden Abdi İpekçi Spor Salonumuzun gençliğimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.