Destici: Temmuzda en düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Ana sayfaHaberler Siyasi

Destici: Temmuzda en düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 23:49, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 23:51
Yazdır
Destici: Temmuzda en düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Pendik'te bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem sınırların içinde hem de sınırların dışında bütün hızıyla ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Teröristlerin İHA ve SİHA'ların korkusundan başlarını mağaraların dışına çıkaramadığını, özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde harekatların devam ettiğini dile getiren Destici, "Suriye'nin kuzeyinde neden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık? Çünkü PKK, PYD, YPG adıyla, Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı. Türkiye, önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak bıçak gibi kesti, sonra Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla adeta sınırlarımızın 40 metre ötesine süpürdü attı." diye konuştu.

Destici, "Şimdi bu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. PYD kim, PKK. Yani 'PKK orada olsun, devlet kursun' diyor. Neden çünkü ABD, Batı öyle istiyor. Neden? Şu anda seçim ittifakı yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil ve HDP öyle istediği için bunu açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

- "Belki her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır"

Destici, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hamleler yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de gaz, petrol aradı. Karada da petrol aradı ve neticede ne oldu? Arayan bulur. Belki her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Önce 350 milyar metreküp, sonra 540 milyar metreküpe çıktı, sonra 750 milyar metreküp oldu. Peki nominal değeri ne kadar? 1 trilyon dolar. Peki bugün bizim iç, dış borcumuz ne kadar, 460 milyar dolar. Sadece devletin borcu değil, özel, kamu dahil... Bunun iki katından fazla değeri olan gaz bulundu. Bakın hanımefendi, Sayın Akşener 'Gerçekten gaz bulundu mu, acaba çıktı mı?' diyor. Tamam bu hanımların bir kuşkucu tarafı olur ama gazda da olmaz. Adamdan kuşkulan da gazdan niye kuşkulanıyorsun?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 yıl boyunca konutlarda, mutfaklarda ve sularda kullanılan gazın, 1 ay boyunca da bütün gaz kullanımının bedava olduğu müjdesini paylaştığını aktaran Destici, "Şimdi diyorum ki Sayın Akşener sana da bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, Babacan'a da bedava, Karamollaoğlu'na da bedava. Hepinize bedava ama PKK'lı yol arkadaşlarınıza, Kandil'deki ittifak ortaklarınıza gaz yok. Onlara ne var? İHA, SİHA var." diye konuştu.

Hayat pahalılığına da değinen Destici, "Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve BBP'ye destek verilmesini istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber