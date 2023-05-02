2 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecek.

(Tekirdağ/11.30/14.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan OSB'de sanayicilerle toplantı yapacak, Yiğit Akü Fabrikası çalışanlarına ziyarette bulunacak, Etimesgut Korkutata Kültür Merkezi'nde Ağrılı hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30/19.00)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı ve Van'da mitingler düzenleyecek.

(Ağrı/12.30/Van/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'ne katılacak, Şile Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret edecek, Çamlık Fide Dağıtım Programı ile Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edip esnaf ziyareti yapacak. Togg ile Şile Ağva yolu gezisi yapacak Kurum, Üsküdar Bilim Merkezi ve Sultanbeyli'de Genç Adres açılış programlarına katılacak, iş insanları ile akşam yemeği yiyecek.

(İzmit/10.00/İstanbul/13.00/13.30/14.00/15.00/16.00/18.00/19.30/20.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Keçiören Öğretmen Hatıra Ormanı'nda "Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Eğitim Neferleri Anısına Yapılan Anıtın Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar ve Sivas'ta halka hitap edecek.

(Afyonkarahisar/14.00/Sivas/17.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasına katılacak.

(İstanbul/20.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şoförler Odası, Minibüsçüler Kooperatifi ve Kamyoncular Kooperatifi ile ortak toplantı yapacak, önceki dönem parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Rize/14.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Mersin/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru Açılış Töreni ile Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni'ne iştirak edecek

(İzmir/11.00/15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni ile Toprak Kökenli Patojenler AR-GE Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/10.00/16.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nde basın açıklaması yapacak.

(Trabzon/11.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Enerji Hesapları" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 9 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu'na canlı bağlantı ile katılacak.

(10.30)

2- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek İstanbul Güvenlik Forumu'nun (İGF) açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi Tanıtım Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/15.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilişim Vadisi İzmir'in açılış töreninin ardından Gaziemir Otokent'te esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Çalışan ve Üreten Gençlik Programı'na katılacak.

(İzmir/11.00/13.00/15.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta mücadelesi Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final etabının ilk maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)