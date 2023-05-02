Yeni Şafak Gazetesi: FETÖ'nün iki seçim planı

Güvenlik birimleri, bu seçimi varlık yokluk olarak gören Fethullahçı yapının seçim planlarını deşifre etti. Örgüt üyelerine yapılan çağrıları tespit eden güvenlik güçleri, seçim öncesi ve seçim sonrası bir dizi önlem aldı.

FETULLAHÇILAR MUHALEFETİ BEKLİYOR

Gerek sosyal medyada, gerekse katıldıkları programlarda Millet İttifakı'na destek çağrısı yapan örgüt, partileri etkileme yarışına girdi. Örgütsel faaliyetleri nedeniyle işten atılan KHK'lı sayısının aileleriyle birlikte bir milyonu aştığını söyleyerek, siyasilerin dikkatini çekmeye çalıştıkları, partilerle pazarlık yaptıkları belirlendi. KHK'lılar parti kurması gerektiğine dair bazı önerilerde bulunan FETÖ üyelerinin, milletvekili listesinin kesinleşmesinden sonra bu söylemlerinden vazgeçtikleri görüldü. Örgütsel faaliyetleri nedeniyle görevden uzaklaştırılan bazı kamu görevlilerinin, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda özlük haklarını iade edeceklerini, bu nedenle muhalefetin desteklenmesi gerektiği rapor edildi.

SANDIK BAŞINDA GÖREV

Fetullahçı yapının, seçim sürecinde gönüllü olarak görev almak isteyen kişileri organize eden bazı STK'lara da sızdığı kaydedildi. Örgüt elemanları, gönüllülük adı altında oy sayma ve veri girişi sisteminde görev yapmayı amaçladıkları belirlendi.

YURT DIŞINDAN GELECEKLERE DİKKAT!

Seçim için hazırlık yapan bazı Fetullahçılar gözlemci olarak Türkiye'ye gelmeyi planlıyor. Bu kişilerin Türkiye'de araması olmayan ya da hakkında soruşturma bulunmayan örgüt üyeleri arasında seçildiği iddia edildi. AGİT'in listesinden seçimi sürecini takip için Türkiye'ye gelecekleri değerlendiriliyor. Yurt dışından gelen bazı gözlemcilerin örgüt tarafından tutulduğu ve özellikle sosyal medyada yayın yapan isimler konusunda dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. FETÖ'nün, seçimin ikinci tura kalması halinde de aynı yöntemlerle yayınlar yapılacağı vurgulandı.

FİRARİ FETÖCÜ'LER SEVİNDİ

Fetullahçı medya grubunda uzun süre yöneticilik yapmış firari Tarık Toros yabancı gözlemcilerin Türkiye'ye akın edeceğini söyledi. Sosyal medya üzerinde yapılan yayında konuşan firari Adem Yavuz Arslan da "Şimdi süreci izlemek lazım. Yakından izlendiği de malum. Sadece resmi açıklamalar da yeterli değil, onun dışında özellikle Amerika'dan Avrupa'dan çok yakın izliyorlar" iddiasında bulundu.

Erdal Kılınç