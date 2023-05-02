Yeni Şafak Gazetesi: FETÖ'nün iki seçim planı

Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Ana sayfaHaberler Terör

Yeni Şafak Gazetesi: FETÖ'nün iki seçim planı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyen FETÖ'nün seçimlerde iki strateji izleyeceği belirlendi. Örgüt çalışmalarını yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri olarak ayırdı. Yurt içinde sandık ya da veri giriş görevlisi olarak oy sayım çalışmalarına katılmak. Yurt dışında ise arama kaydı olmayan örgüt üyeleri aracılığıyla gözlemci statüsünde uluslararası kamuoyunu yönlendirmek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 07:42, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 07:44
Yazdır
Yeni Şafak Gazetesi: FETÖ'nün iki seçim planı

Güvenlik birimleri, bu seçimi varlık yokluk olarak gören Fethullahçı yapının seçim planlarını deşifre etti. Örgüt üyelerine yapılan çağrıları tespit eden güvenlik güçleri, seçim öncesi ve seçim sonrası bir dizi önlem aldı.

FETULLAHÇILAR MUHALEFETİ BEKLİYOR

Gerek sosyal medyada, gerekse katıldıkları programlarda Millet İttifakı'na destek çağrısı yapan örgüt, partileri etkileme yarışına girdi. Örgütsel faaliyetleri nedeniyle işten atılan KHK'lı sayısının aileleriyle birlikte bir milyonu aştığını söyleyerek, siyasilerin dikkatini çekmeye çalıştıkları, partilerle pazarlık yaptıkları belirlendi. KHK'lılar parti kurması gerektiğine dair bazı önerilerde bulunan FETÖ üyelerinin, milletvekili listesinin kesinleşmesinden sonra bu söylemlerinden vazgeçtikleri görüldü. Örgütsel faaliyetleri nedeniyle görevden uzaklaştırılan bazı kamu görevlilerinin, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda özlük haklarını iade edeceklerini, bu nedenle muhalefetin desteklenmesi gerektiği rapor edildi.

SANDIK BAŞINDA GÖREV

Fetullahçı yapının, seçim sürecinde gönüllü olarak görev almak isteyen kişileri organize eden bazı STK'lara da sızdığı kaydedildi. Örgüt elemanları, gönüllülük adı altında oy sayma ve veri girişi sisteminde görev yapmayı amaçladıkları belirlendi.

YURT DIŞINDAN GELECEKLERE DİKKAT!

Seçim için hazırlık yapan bazı Fetullahçılar gözlemci olarak Türkiye'ye gelmeyi planlıyor. Bu kişilerin Türkiye'de araması olmayan ya da hakkında soruşturma bulunmayan örgüt üyeleri arasında seçildiği iddia edildi. AGİT'in listesinden seçimi sürecini takip için Türkiye'ye gelecekleri değerlendiriliyor. Yurt dışından gelen bazı gözlemcilerin örgüt tarafından tutulduğu ve özellikle sosyal medyada yayın yapan isimler konusunda dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. FETÖ'nün, seçimin ikinci tura kalması halinde de aynı yöntemlerle yayınlar yapılacağı vurgulandı.

FİRARİ FETÖCÜ'LER SEVİNDİ

Fetullahçı medya grubunda uzun süre yöneticilik yapmış firari Tarık Toros yabancı gözlemcilerin Türkiye'ye akın edeceğini söyledi. Sosyal medya üzerinde yapılan yayında konuşan firari Adem Yavuz Arslan da "Şimdi süreci izlemek lazım. Yakından izlendiği de malum. Sadece resmi açıklamalar da yeterli değil, onun dışında özellikle Amerika'dan Avrupa'dan çok yakın izliyorlar" iddiasında bulundu.

Erdal Kılınç

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber