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Yurt dışında 5 günde 700 bin oy

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde 700 bin seçmen sandığa giderken ilk beş gündeki katılım rekora koşuyor. 2018 seçimlerinin ilk dört gününde toplam 165 bin 154 seçmen yurt dışında oy kullanırken, bu seçim için kullanılan oy sayısı 508 bin 908'e ulaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 07:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 07:45
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Yurt dışında 5 günde 700 bin oy

Türkiye için kritik önemde olan seçimler için yurt dışı seçmenin ilk beş gündeki katılımı rekor kırmaya aday. 2018 seçimlerinin ilk dört gününde Almanya'da toplam 165 bin 154 seçmen sandığa giderken bu seçimin ilk dört gününde 211 bin 958 seçmen sandığa giderek oy kullandı.

YÜZDE 50'Yİ AŞAN ARTIŞLAR

Türklerin yoğun yaşadığı 2018 seçiminin ilk dört gününe göre katılım Almanya'da yüzde 28,34, Avusturya'da yüzde 57,84, Fransa'da ise yüzde 47.48 arttı. 2023 seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu verilere de yansıdı. Örnek olarak en fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da 2018 seçimlerinin ilk dört gününün sonunda toplam 165.154 kişi sandığa giderken, bu seçimin ilk dört gününde 211 bin 958 kişi oy kullandı.

52 BİNİ GÜMRÜKLERDE

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı verilere göre; beş günün sonunda yurt dışı temsilciliklerde 644 bin 972 vatandaş oy kullandı. Gümrük kapılarında ise 52 bin 605 olmak üzere, toplam kullanılan oy sayısı 697 bin 577'ye ulaştı.

Resul Ekrem Şahan

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