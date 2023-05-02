Tarihinde bir ilk olacak: TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu yayın hayatına başlıyor
TRT'nin merakla beklenen Uluslararası Dijital Platformu yayın hayatına başlıyor. TRT tarihinde bir ilk olacak olan proje için 2 Mayıs Salı günü Beykoz Kundura Fabrikası'nda görkemli bir tanıtım gecesi düzenlenecek. Gecede markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih de açıklanacak.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 07:59, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 07:47
TRT'nin uluslararası dijital platformu yayın hayatına başlıyor. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katılacağı gecede ayrıca, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.
Yayın hayatına geçmesiyle birlikte TRT uluslararası dijital platformunun, global dev rakiplerin olduğu sektörde ses getirecek farklı yapımlarla izleyicisiyle güçlü bir bağ kurması bekleniyor.