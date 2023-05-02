Tarihinde bir ilk olacak: TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu yayın hayatına başlıyor

TRT'nin uluslararası dijital platformu yayın hayatına başlıyor. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katılacağı gecede ayrıca, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.

Yayın hayatına geçmesiyle birlikte TRT uluslararası dijital platformunun, global dev rakiplerin olduğu sektörde ses getirecek farklı yapımlarla izleyicisiyle güçlü bir bağ kurması bekleniyor.