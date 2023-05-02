AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların, afet öncesinde ikamet ettikleri şehirlere dönüşleri konusunda yoğun talep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan afetzedelerin valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, yol masraf belgeleri düzenlenerek uygun vasıtalarla dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.