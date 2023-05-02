Kirli oyunu MİT bozdu: DAEŞ liderini vurduk, Batı'ya 'bölgeye karışma' dedik

PKK terör örgütü ve Batılı koalisyonun Irak'tan Türkiye sınırına taşıdığı DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin Kureyşi ile birlikte 2 koruması etkisiz hale getirildi. Afrin Polis Özel Operasyon biriminin de yer aldığı İHA/SİHA destekli operasyonda, terör elebaşı yakalanacağını anlayınca üzerindeki Hizam Nasef olarak nitelendirilen intihar yeleğini patlattı. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, bu teröristlerin özel bir amaçla Türkiye sınırına taşındığını belirterek "Türkiye yapmasa ABD öldürecekti. Bu sefer oyunları bozuldu" dedi. Ebu Hüseyin el-Kureyşi'den önceki üç isim de ABD tarafından öldürülmüştü.

EN BÜYÜK MÜCADELEYİ TÜRKİYE VERDİ

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