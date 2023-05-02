Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 08:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 09:06
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.