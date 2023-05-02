Konteyner kentteki depremzedelere günlük 2 bin bardak kahve ikram ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde evlerini kaybeden ve Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteyner kente yerleştirilen depremzedeler, burada devletin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin de desteklerinin devam ettiği konteyner kentte, "Kahve Dünyası" markası da konuşlandırdığı ikram aracında günlük yaklaşık 2 bin bardak ücretsiz kahve dağıtıyor.

Firmanın stant sorumlusu Serap Çoban, AA muhabirine, Malatya'daki bir alışveriş merkezinde çalıştığını belirterek, depremlerden sonra konteyner kentte yerleştirilen depremzedelere her gün kahve ikramında bulunduklarını söyledi.

Depremlerden Malatya halkının çok etkilendiğini ve yaraları sarmak için herkesin seferber olduğunu anlatan Çoban, "Kahve kültürünü anımsatmak için böyle uygulama yaptık. Depremlerin ilk günlerinden sonra şirketimiz her bölgede kahve ikram araçlarıyla insanlara hizmet veriyor. Net rakam vermek mümkün değil, bazen rakam değişebiliyor, her pakette 40 bardak kahve var, günlük yaklaşık 40-50 paket ikramda ediyoruz. Yani ortalama günlük 2 bin bardak ikramda bulunuyoruz." diye konuştu.

Konteyner kentte kalan depremzede Aysel Kaya, depremlerin ardından bir süre çadırda kaldıklarını ve daha sonra konteyner evlere geçtiklerini belirterek, burada tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Malatya'daki depremlerde eşinin üzerine olan çok sayıdaki evin yıkıldığını anlatan Kaya, firması yetkilileri ve personellerine ikramlardan dolayı teşekkür etti.