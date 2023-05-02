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Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı

Yurt dışındaki seçmenlerden 713 bin 609'u, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 10:00, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 10:01
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Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, 1 Mayıs saat 23.59 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 660 bin 732'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 877'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 713 bin 609 oy kullandı.

Almanya'da 2018 seçimlerinin ilk beş gününde toplam 212 bin 121 kişi sandığa gitmişken, bu seçimin ilk beş gününde 290 bin 430 kişi sandığa gitti. Almanya'da oy kullanımında yüzde 36,92 artış görüldü.

Aynı gün kıyaslamasında Avusturya'da yüzde 71,32, Fransa'da ise yüzde 59,23 artış kaydedildi.

Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs Pazar saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabiliyor.

Yurt dışında 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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