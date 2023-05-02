Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şöyle: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin %85'inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.
Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri %15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDEDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2023
DEVLET HİZMET SÜRELERİ %15 KISALTILDI
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz.