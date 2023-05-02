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'Mesai 6 saat olsun'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle günlük mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 10:32, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 10:35
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'Mesai 6 saat olsun'

Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.

Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

"Yeniden düzenlemek durumundayız"

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

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