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Yurttan kaçmaya çalışırken hastanelik oldu

Aksaray'da kaldığı yurttan kaçmak isteyen bir kişi, aşağı inmek için 2'nci katın penceresinden sarkıttığı çarşafın kopması sonucu düşüp yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 10:43, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 10:45
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Yurttan kaçmaya çalışırken hastanelik oldu

Aksaray'da 16 yaşındaki genç kız, yurttan kaçmak isterken sarkıttığı çarşaf kopunca düşüp yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Zafer Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan Merve A., kaldığı binanın 2'nci kat penceresine bağladığı çarşafları sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı.

Bu sırada çarşaf kopunca Merve A. düşüp, yaralandı.

Merve A., yurt görevlilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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