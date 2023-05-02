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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis

Sanıklardan ikisinin cezasına etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulandı, biri beraat etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 10:45, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 10:46
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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis

Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, etkin pişmanlıktan yararlanan 2'si ise 2 yıl 1'er ay hapse çarptırdı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.D, E.K, T.A. ve E.G. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşanan sanıkların, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanık E.K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık E.K'yi 6 yıl 10 ay 15 gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Y.D. ve T.A'yı ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapse çarptırdı.

Heyet, E.G'nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

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