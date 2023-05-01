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Burunda yer alan estetik görünümü düzeltmek için veya herhangi bir sağlık sorununu önlemek amacı ile gerçekleştirilen işleme burun estetiği denilmektedir. Farklı birçok nedenden dolayı bu işlem yaptırılmakta olup özellikle de son zamanların en çok başvurulan operasyonu olmaktadır.

Burun Estetiği Rinoplasti Neden Yapılır?

Burun da doğuştan gelen veya sonradan kaza sonucu oluşan deformelerin giderilmesi için burun estetiği yapılmaktadır. Bunun yanı sıra nefes almak ile ilgili problem yaşayan kişilere de yapılmaktadır. Burnunun mevcut görünümünden hoşnut olmayan kişilere daha estetik bir görünüm kazandırmak için de tercih edilmektedir.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Burnunda problemi olan kişilere yapılmaktadır. Bunun için herhangi bir koşul veya sınırlandırma söz konusu değildir. Ancak 18 yaşından küçük çocuklara yapılırken ailesinin onayı gerekmektedir. Burun da yaşanan problemler her yaşta ortaya çıkabilir bu nedenle de yaş sınırlaması söz konusu değildir. Burnunun şeklinden memnun olmayan, burnunda et olanlara, kaza sonucu burnunda hasar olan kişilere uygulanabilen bir işlemdir.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Ne Kadar Sürer?

Estetik işleminin süresi kişiden kişiye göre değişmektedir. Herkesin ihtiyacına yönelik bir işlem yapılmaktadır. Ancak burun estetiği ortalama 2 saatlik bir sürede gerçekleşmektedir. En fazla ise 2,5 saate kadar çıkabilmektedir.

Ameliyatsız Yüz Germe Nedir?

Ameliyata ihtiyaç duymadan yüzün gençleşmesini sağlayan son teknoloji bir işlemdir. Ameliyatsız yüz germe (facelift) işlemi sırasında mikro iğneler yardımı ile elektriksel uyarımlar gönderilmektedir. Bu sayede cilt genç görünümünü ameliyatsız şekilde yakalamaktadır.

Ameliyatsız Yüz Germe Nasıl Uygulanır?

Uzun süreli bir işlem olmadığı gibi uygulanması da oldukça kolaydır. Özel olarak bu işlem için tasarlanan iğneler yardımı ile kişinin yüzüne elektrik benzeri uyarımlar gönderilerek uygulanmaktadır. Cilt altında yer alan bölgeler yenilenmesi sağlanır. Bu sayede daha genç bir görünüm yakalanır.

Ameliyatsız Yüz Germe Kalıcılık Süresi Ne Kadardır?

Aslında bu durum kişiden kişiye göre ve yapılan işlemin kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Fakat ameliyatsız yüz germe (facelift) işleminin kalıcılık süresi 2 yıldan başlamaktadır. Kimi kişilerde bu süre 4 yıla kadar çıkmaktadır.

Ameliyatsız Yüz Germe Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşlem sonrasında aşırı tuzlu gıdaların tüketiminden uzak durulması gerekmekte ve bunun yanı sıra bol bol su tüketimine önem verilmesi gerekir. Yüz germe (facelift) işlemi sonrasında oluşan ödemin kolay iyileşmesi için gereklidir.

Meme büyütme ameliyatı hangi amaçlarla yapılır?

Kişiler mevcut meme görünümünden memnun olmaması durumunda operasyon yaptırmak istemektedir. Bunun yanı sıra farklı amaçlar ile de meme büyütme yapılmaktadır. Tamamen kişinin isteği doğrultusunda şekillenmektedir.

Kimlere meme büyütme ve silikon yapılamaz? Hangi yaş uygundur?

18 yaşından küçük kişilere uygun bir işlem değildir. Çünkü daha bu süreçte meme gelişimi devam etmektedir. Emziren annelere ve meme kanseri tedavisi gören kişilere de uygulanmamaktadır.

Meme Büyütme Estetiği Kimler için Uygundur?

Meme büyütme işlemi meme gelişimi tamamlanmış kişiler için daha uygundur. Sadece memenin büyüklüğünü artırmak için değil memeye daha farklı bir görünüm de kazandırmaktadır. Bu nedenle memesine daha dik bir görünüm kazandırmak veya daha iyi bir şekil kazandırmak isteyen kişiler için uygundur.

Meme Büyütme Ameliyatı İyileşme Süreci Nasıldır?

İşlem sonrasında doktorun söylediği detaylara uyulması dahilinde süreç çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Tabi ki bu süreç kişiden kişiye göre de değişiklik göstermektedir. İşlem sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar yer almaktadır. Tüm bunlara uyulması durumunda meme büyütme işlemi sonrasında iyileşme süreci genel olarak 3 haftaya kadar sürmektedir.

