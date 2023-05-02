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Çorumlu heykeltıraş New York'taki sergide Türkiye'yi temsil edecek

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde doğal taşlardan hediyelik eşya yapan büyüklerini izleyerek heykeltıraşlığı öğrenen ve zamanla kendisini geliştiren Bekir Eroloğlu, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek "New York Art Symposium"a katılacak- Bekir Eroloğlu:- "UNESCO beni davet etti. New York'ta inşallah güzel bir sergi bekliyor bizi. Orada doğamı, tarihimi, kültürümü anlatacağım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 11:11, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 11:40
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- Çorumlu heykeltıraş Bekir Eroloğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) desteğiyle New York'ta düzenlenecek sanat etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek.

Boğazkale ilçesinde çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Eroloğlu, eğitimini ilkokuldan sonra sürdüremedi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale'de doğal taşlardan hediyelik eşya yapan büyüklerini izleyerek 6 yaşında ilk taş oyma heykelini yapan Eroloğlu, zamanla kendisini geliştirerek yüzlerce heykele imza attı.

Eroloğlu, yaptığı "Kibele heykeli" ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2001'de düzenlenen "Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması"nda ikincilik elde ettikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde özel eğitim aldı.

Sanat çalışmalarını İstanbul ve İzmir'deki galerilerinde sürdüren Eroloğlu, merkezi Yunanistan'da bulunan Zervas Art Sanat Galerisi tarafından 25-31 Mayıs tarihlerinde ABD'nin New York kentinde düzenlenecek "New York Art Symposium"da UNESCO'nun davetlisi olarak Türkiye'yi temsil edecek.

- "Şimdiye kadar 800 civarında heykel yapmışımdır"

Eroloğlu, AA muhabirine, işini çok sevdiğini ve ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Heykeltıraşlığa 6 yaşında başladığını, Bakanlıktan ödül almasının ardından üniversitede özel eğitim görmesinin bu işte önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Eroloğlu, bu süreçte kendisini bulmaya ve sanatla daha çok buluşmaya çalıştığını belirtti.

Zamanla kendi eserlerini ortaya çıkardığını, İstanbul ve Ankara ile Almanya'da kişisel sergiler açtığını dile getiren Eroloğlu, "Şimdiye kadar 800 civarında heykel yapmışımdır, her biri dünyanın bir ucunda. Yaptığım heykelleri turistlere, sanatseverlere, koleksiyonerlere satıyorum. Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da, İtalya'da, Avusturya'da, Fransa'da heykellerim var." dedi.

Bazı eserlerini satmaya kıyamadığını, "Doğanın kavgası" adını verdiği, iki kartalın karşılıklı mücadelesini simgeleyen heykelinin de bunlardan biri olduğunu belirten Eroloğlu, "New York Art Symposium"a bu heykelle katılacağını dile getirdi.

Eroloğlu, New York'taki sanat sempozyumuna dünyanın her yerinden sanatçıların davet edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Beni de davet ettiler. Kartal heykelimle katılmak istedim. Üzerinde çalıştığım heykeller de var. Kartal heykelimde doğanın kavgası, insanların birbirine zarar vermesi ve yer altı kaynaklarının zenginliğini anlatmak istedim. UNESCO beni davet etti. New York'ta inşallah güzel bir sergi bekliyor bizi. Orada doğamı, tarihimi, kültürümü anlatacağım. Boğazkale'ye de bir faydam olur inşallah."

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