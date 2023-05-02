Erzurum'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 59 zanlı tutuklandı

Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
'Mesai 6 saat olsun'
'Mesai 6 saat olsun'
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 59 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 59 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 11:40, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 11:42
Yazdır
Erzurum'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında 59 zanlı tutuklandı

Erzurum ve Pasinler cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ay süren çalışmasının ardından 25 Nisan'da düzenlediği operasyonda, 105 şüpheliye yönelik 122 adreste 864 personel, 1 insansız hava aracı, ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 78'i ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilenlerden 50'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 28'inden 10'u savcılıkça, 18'i de hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Farklı suçlardan cezaevinde bulundukları anlaşılan 9 zanlının da soruşturma çerçevesinde, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı. Bu kişilerin uyuşturucu operasyonu kapsamında da tutuklanması kararlaştırıldı.

Operasyonda, yaklaşık 6 kilo 290 gram metamfetamin, 427 gram esrar, 95 gram sentetik uyuşturucu ile 77 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 34 bin 695 bin lira, 1 esrar öğütücü aparat, 81 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 195 fişek, 6 bıçak ve 1 sikke ele geçirildiği belirtildi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber