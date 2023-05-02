Hasta yakınlarından doktorlara saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Salih Çiçek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiçek'in ölüm haberini alan aile bireyleri, ihmal olduğunu söyleyerek doktorlarlara saldırdı.

Olaya müdahale etmek için gelen özel güvenlik görevlileri de ailenin saldırısına maruz kaldı.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

Sözlü uyarıların ardından polis ekipleri havaya ateş açarak aileyi durdurabildi