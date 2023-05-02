Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bir tutuksuz sanık ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık B.K. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi.

Tanık İ.K, sanıklardan M.A'yı tanıdığını belirterek, "Kod adını Osman diye biliyorum. İstanbul'da askeri lisede eğitim görürken bizden sorumlu örgüt abisinin üst konumunda bulunuyordu. Ara sıra eğitim gördüğümüz İstanbul'a geliyordu." dedi.

Tanık ifadelerinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 6'sının "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapsini, birinin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapsini, 26'sının beraatini, birinin dosyasının ayrılmasını ve tutuklu sanık B.K'nin mevcut halinin devamını istedi.

Söz verilen tutuklu sanık B.K, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklu sanığın avukatı, müvekkilinin savunmalarını katıldığını, delillerin toplandığını ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini ve esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık avukatları da mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis isteniyor.