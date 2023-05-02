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'Sadece 10 il için değil tüm illerde 12. sınıfları bırakmayacağız'

Bakan Özer: Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 12:24, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 13:49
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'Sadece 10 il için değil tüm illerde 12. sınıfları bırakmayacağız'

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi. Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatmak için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü.

Öğretmenlerimiz Yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.

Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız. Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.

Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.

12. SINIFLARA DEVAMSIZLIK AFFI

Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.

Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım.1 buçuk yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayıların arttığına dair bilimsel makale yok.

YAZIN 1 AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.

Mesleki eğitimin bu hale düşmesinin failleri mesleki eğitimi güçlendirmek için söylemlerde bulunuyor. Amaçları yükseköğretime erişimi engellemekti. 12 yıl bu uygulandı. Tarumar oldu.

MESLEK LİSELERİ CAZİP HALE GELDİ

İş gücü piyasasına kulağına kapatırsanız onun istediği nitelikte öğrenci yetiştiremezsiniz. Bugün Demirören Meslek lisesi kuruldu. Meslek liseleri cazip hale geldi. Demirören Meslek Lisesi Yüzde 0.12'lik dilimle puan aldı. Fen liselerinin puanında bu puan.

Aynı zamanda kadın istihdamını da destekledik.

EK ATAMA OLACAK MI?

O süreçler bitti. Son dönemin en yüksek ataması gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımız da duyurdu, 45 bin öğretmen ataması olacak. Hemen her branştan atama kapasitesi verdik. Ağırlığı sınıf öğretmenlerine, rehber öğretmenlerimize ve okul öncesi öğretmenlerimize verdik. Bugün öğretmen atamaları ile konuşanlar ülke gerçeğinden uzaklar. Son 20 yılda 800 bine yakın öğretmen ataması yapıldı. Eğitimde evrenselleştirmeyi yaparken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azalttık.

ÖZEL OKUL FİYATLARI

Özel öğretim kurumları 19 milyon öğrencinin yüzde 8'ni kapsıyor. Her şeyi bağlamında değerlendirmeli. Sadece ara sınıflara artışlarla ilgili. Bu şikayetlerle ilgili yönetmeliği değiştirdik. Yüzde 65'e sabitledik. Özel öğretim kurumları ile de görüşüyoruz. Bazı yerlerde istismar var. Onunla ilgili teftiş kurulu incelemeleri yapıyor

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