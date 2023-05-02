'Yapay zekanın babası' Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım

BBC'nin haberine göre, New York Times'a açıklamalarda bulunan Hinton, "Bu alandaki gelişmelerden kaynaklanan potansiyel tehlikelerden ötürü yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım" diyerek, Google'daki görevinden istifa etti.

Hinton, yapay zeka sohbet robotlarının şu an insanoğlundan daha tehlikeli olmadığını fakat bazı potansiyel tehlikelerinin oldukça korkutucu olduğunu belirterek, yakın zamanda insanoğlundan daha zeki olabilecekleri kanaatini taşıdığını ifade etti.

Chatbot'un, yakında bir insan beyninin sahip olduğu bilgi seviyesini geçebileceğine işaret eden Hinton, "Şu anda gördüğümüz şey, GPT-4'ün sahip olduğu genel bilgi miktarı açısından bir kişiyi gölgede bırakması, aradaki farkı gittikçe açmasıdır. Muhakeme açısından o kadar iyi değil ama basit muhakemeleri yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleme hızı göz önüne alındığında, sürecin oldukça hızlı şekilde gelişmesini beklediğini kaydeden Hinton, bu nedenle endişelenmek gerektiğini dile getirdi.

Hinton, yapay zekayı kötü amaçlar için kullanma potansiyeline de değinerek, bunun bir "kabus senaryosu" olacağına dikkati çekti.

Yapay zekanın, "Daha fazla güç elde etmem gerekiyor" gibi potansiyel bir tehlike barındırdığı uyarısında bulunan Hinton, "Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım." diye konuştu.

Hinton, "Biz biyolojik sistemleriz, bunlar ise dijital sistemler. Dijital sistemlerin biyolojik sistemlerden en büyük farkı, sahip olduğu bilgiyi başka bir platforma veya robota kopyalayabilmesidir." dedi.

- "75 yaşındayım, bu yüzden emekli olma zamanı"

Google'dan istifasına da değinen Hinton, yaşının, Google'dan ayrılma kararında etkili olduğunu vurgulayarak, "75 yaşındayım, bu yüzden emekli olma zamanı." dedi.

Google'ın yapay zeka biriminin başındaki Jeff Dean, Hinton'un istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapay zekaya karşı sorumlu bir yaklaşım göstermeye devam ediyoruz. Sürekli olarak ortaya çıkan riskleri anlamaya çalışırken aynı zamanda cesurca yenilikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hinton'un derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine öncü araştırması, ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemlerinin yolunu açmıştı.