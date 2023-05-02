İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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