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AYM'den kamu çalışanları lehine önemli karar

Anayasa Mahkemesi idarenin hukuka aykırı müdahalesi nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı görevi iptal olan davacının açtığı davada, davanın davacı lehine sonuçlanmasından dolayı, iş güvenliği uzmanlığı yapamadığı dönemdeki parasal hak kayıplarının giderilmesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 14:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:02
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AYM'den kamu çalışanları lehine önemli karar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan İsmail Güller, 2015 yılında asli görevinin yanında, iş güvenliği uzmanı olarak da görevlendirilmiştir. Ancak, 2016 yılında, şube müdürü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına atanmış, bu sırada da, görev yeri değiştiği için iş güvenliği uzmanlığı görevlendirmesi iptal edilmiştir. Bu idari işlem davaya konu olmuş ve Mersin 1. İdare Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir. O tarihte ilgili mahkeme kararı haber sitemizde de haber konusu yapılmıştır. Tıklayınız.

İsmail Güller; İdare Mahkemesi Kararına istinaden çalıştırılmadığı döneme ait parasal haklarını talep etmiş ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kez de çalışanın geriye dönük haklarını ödememiş dolayısıyla bu konuda da dava açılmıştır.

Dava sürecinde Mersin İdare Mahkemesi geriye yönelik parasal hakların ödenmesi gerektiğine hükmetmiş ancak Bölge İdare Mahkemesi kararı bozarak, davaya konu süreçte fiilen görev yapılmadığı gerekçesiyle parasal hakların ödenmemesi gerektiğine hükmetmiştir.

İsmail Güller, kararı haksız bularak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. İsmail Güller başvurusunda; İdarenin haksız işlemi nedeniyle fiilen çalıştırılmadığını ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi, Karar Tarih:16/3/2023, Başvuru Numarası: 2019/30143 Kararı ile İsmail Güller'i haklı bularak "MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDİLİDİĞİNE" karar vermiştir.

AYM kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

32. Başvurucunun fiilen çalışmamasının kendi kusurundan değil, idarenin hukuka aykın işleminden kaynaklandığı dikkate alınmalıdır. Hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilmiş olan görevlendirmeye son verme işleminin tesis edilmemesi durumunda başvurucunun iş güvenliği uzmanlığı görevini ifa etmeyeceğinin düşünülmesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Görevini ifa etmeye amade bir durumda bulunan başvurucunun idarenin hukuka aykırı işlemi sebebiyle fiilen çalışmamasından idare lehine sonuçlar çıkarılması, mülkiyet hakkına yönelik ihlalin sonuçlarının giderilmesini önlemiştir.

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/30143

Bu karar emsal niteliğinde bir karardır. Geçmişte, bu yönde Danıştay içtihatları mevcut olmasına rağmen, mahkemeler bu içtihatlarla çelişen kararlar verebilmekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesinin mezkür kararı ile daha kesin ve net bir İçtihat oluşmuştur.

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