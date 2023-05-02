Kocaeli'de bir kişi, kendini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istedi. Kapıya gelen Serkan K. daha sonra şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralandı.

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