TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama

TUSAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İş akdi feshedilen eski çalışanımız tarafından sosyal medyada yapılan birtakım açıklamalar, ticari itibarımızı zedelemeye ve mevcut yargı sürecini etkilemeye yönelik gerçek dışı açıklamalardır. Bu kişi hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve ilk derece yargılaması sonucunda adı geçen kişi hapis cezası almıştır. Zaten bu durum da açık kaynaklarda yer almaktadır. Yargılamanın devam etmesi sebebiyle yargıya saygımız, inancımız ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda şirketimizce daha detaylı bir açıklama yapılamamaktadır."

NE OLMUŞTU?

TUSAŞ'ın İHA Sistemleri Mühendislik Bölümü Müdürü Remzi Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın firması Baykar A.Ş.'nin 'hiçbir devlet yardımı almadığı' yönündeki iddialara yanıt verdi. Barlas, "AKINCI projesi bu özelliklerden sadece 3 kadarına sahip TB2 İHA'sını geliştiren Baykar A.Ş. firmasına, TUSAŞ üst yönetiminin de katkılarıyla(!) ihalesiz olarak verilmiştir" dedi.