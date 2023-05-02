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Cumhur İttifakı'ndan kadro bekleyen uzman çavuşlara müjde

Uzun süredir kadro bekleyen uzman çavuşları sevindirecek haber Cumhur İttifakı'ndan geldi. İttifakın ortaklarından MHP'nin Kayseri milletvekili adayı Baki Ersoy, uzman çavuşların kadro ve özlük hakları için gerekenin yapılacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 14:15, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 14:30
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Cumhur İttifakı'ndan kadro bekleyen uzman çavuşlara müjde

Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ve sözleşmeli personel yasası kapsamının dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzenlenmesiyle ilgili kanun değişikliği üzerindeki çalışmalar sürerken, Cumhur İttifakı'ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili adayı Baki Ersoy, sayıları 200 bini bulan uzman çavuşları umutlandıran mesajlar verdi. Daha önce Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Çiftçi ile görüşmesinin ardından gerekli çalışmaları başlatacakların sözünü veren Baki Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"KADRO İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

"Uzman Çavuşlarımızın kadro ve özlük hakları ile ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız. İlgi ve alakalarından dolayı Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim. İnşallah hak ettiklerinizi alacaksınız Ali Tilkici Başkanım" ifadelerini kullandı.

Ersoy, uzman çavuşlarla ilgili çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen MHP Genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e de teşekkür etti.

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