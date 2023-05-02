Eskişehir'de kavgada sopayla darbedilen kişi öldü

Katil zanlısı Ferahi K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Güce Mahallesi'nde yaşayan Ferahi K. (63) ile aralarında önceden husumet bulunan Ertuğrul A. (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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