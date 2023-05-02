Antalya'da silahla belediye şantiyesini basan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık S.Ş. (38) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı Songül Ayşe Akyurt, müvekkilinin işe gelmediği gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini belirtti.

S.Ş'nin çalışmadığı günlerde raporlu olduğunu gösterir belgeleri mahkemeye sunan Akyurt, müvekkilinin maruz kaldığı baskı nedeniyle söz konusu olayı gerçekleştirdiğini savunarak, cezasında indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulan S.Ş. ise çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, "tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan 1 yıl olmak üzere 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, cezada indirime gitmedi.

- Olay

Temizlik personeli olarak çalıştığı Muratpaşa Belediyesindeki işine son verilen S.Ş, 25 Ocak'ta Aspendos Bulvarı'ndaki Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şantiyesi'ne gitmişti. S.Ş'nin tartıştığı şube müdürü M.E'ye doğrulttuğu silahının tutukluk yaptığı, bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen personel K.Y'yi silahın kabzasıyla yaraladığı iddia edilmişti. Yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.